Иностранцев поразила сова, катающаяся на гироскутере по Москве

В Москве на одной из улиц прохожих удивила необычная картина. На гироскутере каталась сова, которая сидела с невозмутимым видом на электрическом транспортном средстве и успешно балансировала на нем.

На кадрах, опубликованными очевидцами в Сети, видно, что вокруг столпились прохожие, которые с удивлением наблюдают за происходящим. Особенно поразила картина иностранных туристов.

«Oh my god, this is crazy! (О боже, это сумасшествие!)», - звучит возглас за кадром.