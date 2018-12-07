Премьер Франции объявил о мобилизации правоохранительных органов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в эфире телеканала TF1, что более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции 8 декабря.

Такие меры в стране предпринимаются, чтобы поддержать порядок в ходе протестов активистов «Желтых жилетов».

Премьер отметил, что в Париже на демонстрациях порядок будут обеспечивать восемь тысяч стражей порядка.

Ранее премьер Франции заявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. Нацсобрание поддержало этот проект.

Массовые протесты во Франции начались с середины ноября. Люди выступают против повышения цен на топливо. Протесты переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, погромы и поджоги машин. Были задержаны 412 человек, ранены 133 человека, в том числе 23 полицейских.