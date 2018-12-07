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Уникальный двигатель совместно создали Россия и Белоруссия

Егор Левин
01:46 07.12.2018
В данный момент проходят испытания новой разработки с помощью тракторов.
Уникальный двигатель совместно создали Россия и Белоруссия
Фото: Serguei Fomine, Globallookpress

Российские и белорусские инженеры разрабатывают двигатель на газомоторном топливе. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Для проверки работоспособности разработки используются трактора. В данный момент проходят испытания.

«Это принципиально новая схема двигателя, в его создании участвуют специалисты Минского тракторного завода и Татарстана на совместном предприятии МТЗ-Татарстан», — цитирует «РГ» слова политика.

Совместный проект должен предусматривать создание принципиально нового продукта, несмотря на то, что юридически такого термина как «союзный продукт» не существует, отметил Рапота.

Ранее президент России Владимир Путин разъяснил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко особенности ценообразования на газ, который покупает Минск. Лукашенко дал понять, что хотел бы покупать топливо по 70 долларов за 1000 кубометров, как российские регионы. Однако Путин напомнил, что Белоруссия и без того получает существенную скидку.

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