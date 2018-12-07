Названо главное отличие склонных к изменам женщин

Оксфордские биологи рассказали, как отличить склонных к изменам женщин. По словам ученых, их выдает указательный палец длиннее безымянного.

На соотношение длины пальцев влияет женский половой гормон эстроген, и чем больше соотношение длины этих двух пальцев, тем больше его в теле, и тем более обладательница длинного указательного пальца импульсивна и менее удовлетворена отношениями.

Как говорят ученые, «более феминное телосложение» делает его обладательницу более «ценной на брачном рынке», что, в свою очередь, формирует ее неудовлетворенность и стимулирует «поиск других партнеров». Исследователей цитируют «Известия».

Как отмечается, точно такой же эффект наблюдается, к примеру, у человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс и зебровых амадин.