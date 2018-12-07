Путину подарили гоночный автомобильный шлем с надписью «V. Putin»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем с надписью «V. Putin».

Встреча состоялась в Мариинском театре после балета «Щелкунчик». Путин посмотрел балет в компании с лидерами других стран СНГ.

Путин и Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в России. Путин в ходе беседы отметил, что в России развивают не только гонки «Формула-1». Под Санкт-Петербургом есть крупный автомобильный центр, куда Тодт по предложению Путина отправится в субботу.

Международная автомобильная федерация была создана в 1904 году по инициативе 13 автоклубов Европы и Америки. Она включает более 230 национальных автомобильных клубов и ассоциаций из 130 государств.