Элементарно, Ватсон: Бенедикт Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе

Фотография британского актера Бенедикта Камбербэтча украсило обложку украинского учебника по зарубежной литературе для 10 класса. И это не ошибка.

Авторским коллективом учебного издания была осознана необходимость повышения популярности литературы у современных школьников. Для этого они решили использовать узнаваемое и популярное в их среде лицо исполнителя роли Шерлока Холмса. Изображение артиста расположили по соседству с известными литературными персонажами.

«Мы хотели, чтобы это произведение заинтересовало современных учеников не только классическими переводами, но и современными воплощениями в кино и театре», — говорит автор учебника Ольги Николенко.

Она также отметила, что в одной из рубрик книги ее создатели касаются темы воплощения образа шекспировского Гамлета в разных странах, в числе которых и британский фильм с Лоуренсом Оливье.

«Образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений Гамлета», — цитирует BBC слова Николенко.

Издание имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины».

Между тем, украинская министр образования Лилия Гриневич может потерять работу из-за «пророссийских» учебников. Причина – ее рекомендация использовать в украинских школах учебник с рассказом о гербе и флаге России.