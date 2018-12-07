Открыта вакансия фотографа-путешественника с зарплатой в семь тысяч евро
Кандидат должен иметь опыт работы фотографом не менее пяти лет.
Фото: pixabay.com
Семья британцев объявила о найме профессионального фотографа, который будет ездить с ними по разным странам и запечатлевать события из их жизни. Вакансия открыта на сайте Perfocal.
«Нам нужен человек, который сможет путешествовать с нами по миру и фотографировать нас на различных мероприятиях», - говорится в тексте.
Среди требований, которые предъявляются сотруднику, возможность отсутствовать более трех месяцев. Работодатели отмечают, что семья намерена посетить страны Европы, Америку и Австралию.
Договор по найму заключается сроком на год и оплачивается в размере около семи тысяч евро в месяц.
Отмечается также, что кандидат должен иметь опыт работы фотографом не менее пяти лет.