Открыта вакансия фотографа-путешественника с зарплатой в семь тысяч евро

Семья британцев объявила о найме профессионального фотографа, который будет ездить с ними по разным странам и запечатлевать события из их жизни. Вакансия открыта на сайте Perfocal.

«Нам нужен человек, который сможет путешествовать с нами по миру и фотографировать нас на различных мероприятиях», - говорится в тексте.

Среди требований, которые предъявляются сотруднику, возможность отсутствовать более трех месяцев. Работодатели отмечают, что семья намерена посетить страны Европы, Америку и Австралию.

Договор по найму заключается сроком на год и оплачивается в размере около семи тысяч евро в месяц.

Отмечается также, что кандидат должен иметь опыт работы фотографом не менее пяти лет.