В Минобороны рассказали об активности иностранной разведки за неделю

За прошедшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных государств вели разведку вблизи границ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате истр ебители ВКС РФ три раза поднимались в воздух для перехвата с целью недопущения нарушения границ России.

Также в российском военном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий офицеров ВКС РФ нарушений воздушного пространства иностранными самолетами допущено не было.

Кроме того, там рассказали о гуманитарной деятельности российских военных в Сирии. Так, за прошедшую неделю офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оказали медицинскую помощь более чем 1500 мирным сирийцев, а также доставили в страну более 12,4 тонны медикаментов и продовольствия.