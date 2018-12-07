Стажер Google нечаянно провел рекламную акцию на 10 миллионов долларов
Сотрудник компании Google по ошибке запустил рекламную кампанию, которая могла уменьшить бюджет корпорации сразу на 10 миллионов долларов.
Демонстрируя принципы работы электронной системы размещения рекламы в Сети, стажер по ошибке нажал не ту клавишу, и тестовое рекламное объявление в виде пустого желтого прямоугольника появилось на множестве американских и австралийских сайтов. Около 45 минут после этого оно оставалось активным.
При этом, реклама появилась на открытой бирже, на которой покупаются и продаются рекламные места через аукцион по цене, в 10 раз превышающей среднерыночную. До того, как ошибку заметили, ее успели опубликовать многочисленные сайты и мобильные приложения. Как сообщает Financial Times, в Google уже пообещали компенсировать понесенные затраты. О дальнейшей судьбе стажера не сообщается.
Ранее Google разорвал соглашение с Пентагоном. Под давлением своих сотрудников, компания отказалась продлевать контракт на разработку искусственного интеллекта для облачных вычислений. Помимо этого, холдинг выпустил свод принципов, согласно которому руководство будет выбирать проекты, в которых примет участие компания.