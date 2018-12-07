Суд в США назначил Бутиной адвоката

В США суд назначил россиянке Марии Бутиной государственного адвоката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных документов.

«Суд назначает А. Джей Крамера в качестве адвоката подсудимой Марии Бутиной», — говорится в документах.

Накануне отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной рассказал в интервью газете «Известия», что адвокаты могут перестать защищать интересы его дочери. По словам Валерия, у семьи не хватает денег на оплату их услуг.

Сейчас Бутина пребывает в тюремном изоляторе. Туда она попала после того, как передала другой заключенной номер телефона своего адвоката. Отец россиянки назвал такую причину абсурдной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена ужесточением условий содержания россиянки в заключении в США.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля и с тех пор содержится в тюрьме. Ее обвиняют в заговоре и шпионаже. Москва считает, что обвинения против россиянки были сфабрикованы.