Германия не собирается ужесточать антироссийские санкции после инцидента в Керченском проливе

Власти Германии считают контрпродуктивным введение новых антироссийских санкций из-за инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель заявил, что это может спровоцировать эскалацию конфликта.

«Много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас, в этот момент, добавлять напряженности путем новых санкций, когда и так она достигла значительного уровня», — цитирует РИА Новости слова политика.

Напомним, некоторым временем ранее украинские военные корабли пересекли водную границу Российской Федерации, направляясь к Керченскому проливу. Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым осуществило препятствующие мероприятия и бронекатера и буксир были задержаны. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.