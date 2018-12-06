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Подрядчик вместо реставрации изуродовал могилы красноармейцев в Рязани

Денис Шурыгин
23:24 06.12.2018
В Рязани на надгробиях красноармейцев нашли грубые ошибки.

В Рязани на Скорбященском кладбище на надгробиях красноармейцев обнаружены ошибки. Указаны неверные даты рождения и смерти, ошибки в фамилиях, латинские буквы вместо русских, замазанные фотографии фронтовиков. Рядовой Курочкин, если верить надписи, умер в 142 года.

«Во-первых, все отшелушивается после ремонта, прошедшего несколько месяцев назад. И на фамилию бойца взгляните. Написана через английскую R фамилия Картошкин. Это издевательство над памятью русского солдата», - сказал директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

Реконструкцию Скорбященского кладбища провели в апреле этого года, но скандал разразился только сейчас. Больше полугода никто не обращал внимания на ошибки - ни сотрудники кладбища, ни чиновники, которые приняли работу у подрядной организации.

«При приеме работ допущена ошибка нами. Недобросовестное принятие работ по исполнению», -  сказал заместитель директора МУП «Ритуал» Татьяна Розумеенко.

На Скорбященском кладбище погребены сотни красноармейцев, умерших в госпиталях Рязани во время Великой Отечественной войны.

«Место у нас в Рязани и в Рязанской области, да и в центральной России знаковое. Здесь несколько тысяч и воинов погибших в госпиталях и с эшелонов воинских снятых, и блокадники ленинградцы тоже более двух тысяч. Поэтому место важное для всей России», - рассказал историк, краевед Игорь Канаев.

По требованию губернатора рязанской области в регионе в связи с инцидентом начались служебные проверки. Всех виновных обещают привлечь к ответственности, вплоть до увольнения. На кладбище начали демонтаж изуродованных надгробий, чтобы приступить к настоящей реконструкции. Исправить ошибки заставят того же самого подрядчик, который недобросовестно провел работы ООО «Комплект-сервис».

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