СМИ: во Франции всерьез опасаются государственного переворота

Власти Франции всерьез опасаются попытки государственного переворота со стороны «желтых жилетов», сообщает Le Figaro. Спецслужбы донесли до правительства информацию, что «желтые жилеты» готовят в субботу акцию у президентской резиденции, причем угрожают убийствами и призывают участников брать с собой оружие.

Французское издание уже назвало – со ссылкой на источник в правительстве – демонстрантов «путчистами». Сотрудникам ряда министерств запрещено появляться на работе в ближайшие выходные.

Акции «желтых жилетов» начались 17 ноября: митингующие протестовали против растущих цен на топливо. Несмотря на то, что на днях правительство пошло на попятный, разгар страстей этот шаг явно не охладил.

