Американские СМИ назвали создание «общеевропейской армии» полной катастрофой

Идея создания единой «общеевропейской армии», к которой ранее призывал президент Франции Эммануэль Макрон, вызывает многочисленные вопросы. К такому выводу пришел автор материала в журнале The National Interest.

По его мнению, реализация данного плана - ни что иное, как «полная катастрофа». И главной слабостью таких единых Вооруженных сил станет то, что Евросоюз скорее является экономическим блоком, чем так называемые «Соединенные Штаты Европы». И по этой причине неизвестно, каким образом будут приниматься решения о применении данных войск.

В материале уточняется, что если для этой цели будет необходимо согласие всех членов союза, то из-за разногласий добиться его станет практически невозможно. Если же решение о задачах единой армии будет приниматься какой-либо специальной структурой, то могут возникнуть вопросы, почему данные функции «поручили бюрократам, которых никто не выбирал».

Автор статьи добавил, что в случае, если произойдет конфликт с таким противником, как Россия, то войскам потребуется прикрытие с воздуха, а также поддержка транспортной авиации, систем радиоэлектронной борьбы и многое другое.

В настоящее время обеспечение широкомасштабных боевых действий в значительной степени зависит от Вашингтона.

«Без политической интеграции Европа не сможет создать вооруженные силы, адекватные ее экономической мощи», - заключил автор материала.

О создании так называемой «общеевропейской армии» Макрон заявил в ноябре. По его словам, такие войска должны обеспечивать в том числе кибербезопасность. Данную идею уже поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, а вот по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга необходимости в создании такой структуры нет. И оборону Европы без США представить нельзя.