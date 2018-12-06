«Эрик! Родной!» - опубликованы кадры освобождения блогера Давидыча из-под ареста

Сегодня, 6 декабря, из СИЗО «Матросская тишина» вышел на свободу блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места событий.

На ролике видно, что помимо журналистов Давидыча дожидаются многочисленные поклонники. До момента появления блогера в кадре публика скандирует: «Эрик! Эрик!». Спустя мгновения из дверей вышел Давидыч, после чего его почитатели оживились еще больше. Сам блогер радостно прокричал и начал прыгать.

«Родной! Умничка! Дайте ему слово», - прокричали в толпе.

После этого Давидыч покинул «Матросскую тишину» и сел в автомобиль.

Ранее сообщалось, что к СИЗО пришли многочисленные почитатели блогера. Они дожидались выхода Давидыча задолго до его появления. Сегодня же Мосгорсуд принял решение отпустить на свободу блогера. Против него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и угона машин.