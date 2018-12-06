В Анапе загорелись три частных дома

В Агапе пожарные пытаются потушить пожар, охвативший уже три частных домовладения на Терской улице, сообщает Краснодарское управление МЧС. Поскольку Анапа – город курортный, практически каждое строение представляет собой частную гостиницу или гостевой дом, и все здания стоят вплотную друг к другу.

Именно поэтому огонь распространяется.

В 20.00 горел один двухэтажный дом, в девять вечера горели уже три соседские кровли и существовала угроза распространения огня на другие здания. Сейчас площадь пожара составляет 500 кв. метров, в тушении задействованы шесть пожарных стволов «Дельта».

