В Москве задержали маньяка, наводившего ужас на Самару

Столичная полиция на одном из вокзалов Москвы задержала 22-летнего Артема Семенова, приехавшего на поезде из Самары, сообщает сайт «Комсомольской правды». Молодого человека подозревают в серии жестоких нападений на берегах Волги. Артем подстерегал в безлюдных местах и подъездах женщин, набрасывался на них и наносил тяжкие телесные повреждения, а потом убегал, не забирая ни денег, ни ценностей. Следствие сообщает, что в трех случаях он использовал нож.

Артем навел такой ужас на Тольятти, что местные женщины боялись выходить из дома. Помимо полиции, его ловили фанаты ММА и местного хоккейного клуба «Лада». По-видимому, ни о какой осторожности маньяк не думал: «подвиги» Артема несколько раз попадали на видео. После того, как кто-то выложил видео в Сеть, молодой человек, сообщив матери, что у него «неприятности», уехал в Москву. Нож он взял с собой, с ним его и задержали.

В тольяттинской полиции гадают: что представляет собой Артем и почему он превратился в зверя? Знакомые характеризуют его как «избалованного мальчика» себе на уме: жил с мамой и бабушкой, учился на бизнесмена.

Начато расследование.

