Российские военные раздали пакеты с гумпомощью в сирийской Латакии

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гумакцию в провинции Латакия. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

В ходе этой акции российские военные выдали сирийским мирным жителям 500 наборов с продовольствием.

Также сообщается, что власти Сирии продолжают работу по амнистированию уклонистов от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших боевиков. Сообщается, что состоянию на 5 декабря 2018 года амнистировано 15 245 человек.

Кроме того, Соломатин сообщил и о ходе восстановления Сирии. Так, по состоянию на 5 декабря 2018 года восстановлено 30799 жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений, а также отремонтировано 926 км автомобильных дорог.

В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано.