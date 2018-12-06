Российские военные раздали пакеты с гумпомощью в сирийской Латакии
Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гумакцию в провинции Латакия. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.
В ходе этой акции российские военные выдали сирийским мирным жителям 500 наборов с продовольствием.
Также сообщается, что власти Сирии продолжают работу по амнистированию уклонистов от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших боевиков. Сообщается, что состоянию на 5 декабря 2018 года амнистировано 15 245 человек.
Кроме того, Соломатин сообщил и о ходе восстановления Сирии. Так, по состоянию на 5 декабря 2018 года восстановлено 30799 жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений, а также отремонтировано 926 км автомобильных дорог.
В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано.