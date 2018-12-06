Многочисленные поклонники Давидыча собрались у «Матросской тишины» в знак поддержки блогера

Толпа поклонников блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили собралась возле «Матросской тишины» в Москве в знак его поддержки.

Кадры с места публикует телеканал «Звезда». На ролике видно, что к «Матросской тишине» пришли многочисленные почитатели Давидыча.

Ранее стало известно, что по решению Московского городского суда Китуашвили был отпущен на свободу. Вместе с тем арест был также снят с имущества и счетов блогера. Сам Китуашвили на заседании не присутствовал, но был на видеосвязи из СИЗО.

В отношении Давидыча было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а также угона машин и получения страховых выплат по ним.