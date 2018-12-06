Лавров и Могерини обсудили договор РСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава евродипломатии Федерика Могерини на встрече в рамках СМИД ОБСЕ обсудили такие вопросы, как Договор о запрещении ракет средней и малой дальности и ситуацию на Украине.

По результатам встречи было составлено коммюнике дипслужбы ЕС, сообщает RT.

«Они обсудили будущее Договора РСМД, и высокий представитель подчеркнула, что этот договор имеет ключевое значение для европейской и глобальной безопасности, сохранение и полное осуществление договора отвечает всем нашим интересам», — говорится в сообщении.дипломатической службы Евросоюза.

Могерини подчеркнула, что в общих интересах сохранение и выполнение договора РСМД.

Также Лавров и Могерини обсуждали ситуацию с арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ранее Сергей Лавров, выступая на заседании, обвинил западные страны в потворстве политике официального Киева.

