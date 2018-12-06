Лукашенко извинился перед Путиным за дискуссию о газе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским лидером Владимиром Путиным. Причиной стал публичный спор о цене газа, который начался еще на заседании Высшего Евразийского экономического совета - тогда глава белорусской стороны заявил, что в ЕАЭС должен быть консенсус относительно принципов формирования нефтегазового рынка. Лукашенко отметил, что в настоящее время его нет, в связи с чем союзу якобы невозможно быстро прогрессировать.

В частности, в качестве примера белорусский лидер привел разницу в тарифах на транспортировку газа в Белоруссию и внутри России. По его словам, цены различаются в три раза.

Президент Белоруссии уточнил, что его поведение было некорректным.

«Потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Путин предложил белорусскому коллеге подискутировать на данную тему без прессы. Он обратил внимание на то, что в текущем году цена на газ для Белоруссии составляет $129 за 1000 кубометров, в то время как в следующем составит уже $127 за тот же объем. А вот Германии он обойдется уже в $250.