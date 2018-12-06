В хабаровской школе четвероклассника заставили тащить 20-литровую бутыль с водой

В Хабаровске разгорается скандал, в котором еще предстоит найти виновных, пишет сайт «Комсомольской правды». История началась еще в ноябре: в элитный отель «Ритм» завезли бутилированную питьевую воду. Однако у грузчиков не оказалось при себе никаких документов, и охранник их в здание не пустил. Тогда водовозы остановили ученика четвертого класса и заставили его выполнять свою работу, снимая все на видео.

На ролике видно, что школьник даже не может поднять бутылку, ему приходится ее катить.

«Я снимаю, в инстаграмм выложу, что в школу не пускают и дети таскают воду. С ума сойти. Это просто огонь. 20 килограммов бутылка, - комментирует происходящее автор видео», - комментирует происходящее кто-то из водовозов.

Ролик действительно попал в Сеть, и им заинтересовались в региональном СК. Водовозы всю вину возлагают на лицей, в лицее оправдываются, что грузчики, люди взрослые, обязаны иметь при себе документы, чтобы проходить на закрытые объекты.

Сейчас СК разбирается в происходящем, а лицей уже расторг договор с фирмой, поставлявшей ему питьевую воду.

