«Будем говорить все, что хотим» - рэпер Жиган раньше времени покинул круглый стол в Госдуме

Российский рэпер Роман Жиган раньше времени покинул круглый стол «Свобода слова в рэпе», который состоялся сегодня, 6 декабря, в Государственной думе.

Перед выходом из здания он выступил в поддержку рэпера Хаски, вокруг которого ранее развернулся скандал - исполнитель не смог провести свой концерт в Краснодаре из-за внезапно пропавшего электричества. Позже он забрался на машину, вокруг которой собралась толпа поклонников, однако полицейские спустя пару мгновений стащили рэпера с крыши автомобиля и увезли.

Жиган заявил, что владелец машины, на крыши которого стоял Хаски, якобы был вовсе не против такого развития ситуации.

«Если на твоей машине кто-то прыгал, ты приходишь и заявляешь об этом в полицию. Человека призывают к ответственности, заставляю по решению суда заплатить тебе штраф, восстановить твое испорченное имущество и все остальное. Но когда человек-хозяин машины не имеет ничего против… Берут и сажают на 12 суток. Но он прыгал на машине того человека, кто был не против», - отметил он.

Рэпер добавил, что несмотря ни на что собирается продолжать говорить то, что хочет.

«И нам неважно, покажет это телевизор или нет. У нас есть Интернет, свобода слова, демократия, в нашем понимании и мировоззрении. Мы будем говорить все то, что хотим говорить, в наших песнях. Пускай попробуют это запретить», - заключил он.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в российском парламенте прошел круглый стол. Его участниками стали музыканты, депутаты Государственной думы, а также представители правоохранительных органов и общественности.