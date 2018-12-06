Правозащитники и Патриархия договорились о сотрудничестве

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

«Когда мы говорим о свободе и правах человека, имеется в виду ответственность за использование своих прав в пользу добра», - отметил Патриарх.

По словам Татьяны Москальковой, соглашение положит начало продуктивной совместной работе института государственного правозащитника и Русской православной церкви.