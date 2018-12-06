В Крыму задержан адвокат за пропаганду символики террористов

В четверг, 6 декабря, сотрудники Центра по противодействию экстремизму крымского управления Министерства внутренних дел РФ задержали адвоката Эмиля Кубердинова.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики, Кубердинов был задержан в Симферополе по подозрению в пропаганде символики экстремистских организаций.

Сообщается, что адвокат подозревается в пропаганде атрибутики или символики, запрещенной федеральными законами.

Речь идет в том числе о публикации в одной из социальных сетей. Там была размещена символика запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Теперь Кубердинову может грозить либо административный штраф, либо арест до 15 суток.

* «Хизб ут-Тахрир» - экстремистская организация, запрещена в РФ

