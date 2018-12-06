Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал госчиновникам, прежде чем сделать очередное сомнительное заявление, включать мозги. Такое заявление премьер сделал в четверг в интервью российским каналам.

«Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И к сожалению, не у всех это получается», - пояснил Медведев.

По словам премьера, такие чиновники – скорее исключение из правил. Медведев заявил, что в стране на госслужбе миллион человек, и по большей части это люди, преданные своему делу.

«Есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», - сказал Медведев.

Он напомнил, что сейчас любое заявление любого чиновника моментально становится достоянием Интернета, именно поэтому должностные лица сперва должны думать, а потом говорить.

Поводом для премьерской отповеди стали два видеоролика последних месяцев. На одном из них министр труда Саратовской области Наталья Соколова советует пенсионерам есть «макарошки», на другом директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежью заявляет, что «государство им ничего не должно, потому что не просило их рожать».

Сейчас обе чиновницы отстранены от занимаемых должностей.

