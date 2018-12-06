ВВС США провели внеплановый полет над территорией Украины

Военно-воздушные силы США и союзных стран осуществили внеплановый полет над территорией Украины. Это предусмотрено в Договоре об открытом небе, который был заключен после провокаций ВМС Украины в Керченском проливе.

Как уточняется в заявлении Пентагона, выбор времени полета должно продемонстрировать приверженности США обязательствам перед Киевом.

«Сегодня Соединенные Штаты и союзники провели внеплановый полет над Украиной в рамках Договора об открытом небе», - цитирует сообщение Reuters.

Вместе с тем в документе инцидент в Керченском проливе обозначен как опасная провокация. В Пентагоне упомянули, что США стремятся к хорошим отношениям с российской стороной.

Ранее стало известно, что США готовятся направить корабли ВМС в акваторию Черного моря после инцидента в Керченском проливе. В настоящий момент командование ВС США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах по отправке туда американских кораблей.