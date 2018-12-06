Кредиторы извинились перед сестрами из Нижнего Новгорода за атаку коллекторов

Кредиторы извинились за атаку коллекторов на сестер из Нижнего Новгорода, а их матери простили долг. В микрофинансовой организации даже заявили, что расторгли договор с фирмой, в которой использовали недопустимые способы выбивания долгов.

Ранее две жительницы города, рассказали об угрозах, которые им начали поступать по телефону. Вымогатели обещали похитить их детей, и даже убить. Коллектор обещал вытрясти с сестер деньги, как это сделали герои мультфильма «Приключения Буратино». Также коллектор намекал на «подвиги» своих коллег в других городах, едва не приведших к человеческим жертвам.

Причем сами сестры никаких кредитов не брали. Оказалось, заем сделала их мать, с которой они давно не общались. Причем в кредитной организации, видимо, не стали разбираться в таких тонкостях. И вот, после того как из-за угроз завели уголовное дело, решили принести извинения.

