Мосгорсуд отпустил на свободу блогера Эрика Давидыча

Мосгорсуд отпустил на свободу видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили, который является также основателем автомобильного сообщества «Смотр.ру».

«Суд определил: решение Дорогомиловского районного суда изменить, по эпизодам от 1 ноября и 12 ноября 2008 года освободить его от наказания в связи с истечением сроков данности, освободить Китуашвили из-под стражи, освободить Таганскую от подписки о невыезде, отменить гражданский иск "Ингосстраха" и направить его на новое рассмотрение, в остальном приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в решении судебной коллегии.

Вместе с тем суд снял арест с имущества и счетов Китуашвили, уточняет РИА Новости.

Ранее столичное следственное управление возбудило в отношении Эрика Китуашвили уголовное дело. По информации пресс-службы ведомства, у основателя «Смотра.ру», известного как Давидыч, насчитали восемь эпизодов мошенничества, связанных с угонами машин и получением страховых выплат по ним.