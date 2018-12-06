Трое дебоширов едва не сорвали вылет рейса Новосибирск - Москва

Сотрудникам полиции аэропорта Толмачево пришлось пресекать пьяный дебош на борту самолета, вылетавшего из Новосибирска в Москву. Трое нетрезвых пассажиров не выполняли распоряжения стюардов, мешали другим пассажирам, препятствовали вылету.

«Поднявшиеся на борт сотрудники полиции увидели троих мужчин, которые вели себя агрессивно. Они были доставлены в дежурное отделение полиции. После прохождения медицинской экспертизы на всех троих были составлены протоколы, все материалы переданы в суд Новосибирской области. Самолет с часовым опозданием вылетел в пункт назначения», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении МВД России говорится, что содержание алкоголя в крови каждого из задержанных было на уровне от 1,6 до 2,7 промилле.

