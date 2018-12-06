Благодарственный молебен по случаю столетия военной контрразведки отслужили в Москве

Православный мир сегодня чтит память святого благоверного князя Александра Невского - полководца и дипломата, защищавшего страну от многочисленных врагов в XIII веке. Праздничное богослужение в Троицком храме в честь тысячелетия Крещения Руси в Орехово-Борисово провел митрополит Истринский Арсений.

Там же в рамках мероприятий по случаю столетия органов военной котрразведки ФСБ России состоялся благодарственный молебен в память о сотрудниках госбезопасности, погибших при исполнении долга. Более 60 тысяч из них отдали жизнь за Родину только на фронтах Великой Отечественной войны. Обращаясь к ветеранам и действующим сотрудникам, принимавшим участие в богослужении, митрополит Арсений отметил их роль в патриотическом воспитании молодежи.

По традиции в таких богослужениях участвуют ученики кадетских классов, поэтому для ветеранов военной контрразведки подобные мероприятия стали дополнительной возможностью общения и между собой, и с подрастающим поколением.