Автоэксперт предрек изменение цен на госномера в следующем году

Директор гоночной команды «Газ рейд спорт», автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии «Звезде» отреагировал на закон, который может вступить в силу 4 августа 2019 года. Речь идет о регистрации транспортных средств, согласно которой, например, автомобилю будет присваивается госномер, а жестяные таблички с номерами будет заказывать сам автовладелец.

Субботин подчеркнул, что раньше в пошлину по умолчанию была включена цена за номера.

«Эта маленькая пластина алюминия продавалась по цене золотой, и никто не обращал на это внимания. Предполагаю, что когда такой монополии не будет, цена все-таки изменится, и из пошлины ее все-таки уберут», - сообщил он.

Вместе с тем Субботин отметил, что если производителей будет несколько и не будет монополии на производство номеров, то и сама цена не должна быть высокой.

«Я думаю, что цена будет ниже, чем сейчас мы платим за номера. Законодатели обещали, что госпошлину изменят, она станет меньше», - добавил эксперт.

Субботин также провел параллель с обещаемой ранее отменой налога на транспорт, которая так и не произошла.

«Нам обещали отменить налог на транспорт и оставить налог в акцизах и в топливе. Но мы как платили транспортный налог, так и платим. Боюсь, что здесь будет то же самое: пообещали отменить и ничего не отменили. Потому что деньги в казне никогда не бывают лишними», - заключил он.

В МВД в настоящее время предложение ГИБДД находится на рассмотрении.