В Совете Федерации заявили, что переход на цифровое вещание будет плавным

Региональные телекомпании не будут принуждать к отключению аналогового телевещания. Они смогут продолжать работать в этом формате, пока в нем будет необходимость. Это делается для того, чтобы максимально бережно отнестись к мнению и возможностям людей. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на совещании в Казани.

По его словам, вне зоны цифрового приема сейчас проживает 800 тысяч семей, в Татарстане это порядка четырех тысяч человек.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что переход на цифровое телевещание будет максимально плавным.

«В Республике Татарстан, верю также, в абсолютном большинстве субъектов Федерации поэтапный план перехода на цифровое вещание будет произведен с учетом реального мнения людей и заботой о них. Чтобы никто не потерял свой телесигнал, чтобы переходный период был более плавным, а региональные и муниципальные власти провели этот этап максимально заботливо», - сказал он.

Мезенцев также отметил, что будут работать call-центры, в которых можно получить ответы на вопросы по переходу на цифровое вещание, с жителями будут встречаться волонтеры и т. д.

Единственный регион, который на данный момент полностью перешел на цифру, - это Тверская область. Остальные будут делать это поэтапно - с февраля по июнь следующего года.

