«ВКонтакте» за год заблокировала почти 2 млн пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Центр безопасности» (vk.com/safety). В этом разделе ее пользователи могут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. Отдельное внимание во «ВКонтакте» уделили вопросам детской безопасности: подготовили советы для детей и родителей, а также рассказали о борьбе с поощрением насилия в школах, самоубийств и детской эксплуатации.

«В современном мире знание способов безопасного пользования Интернетом не менее важно, чем, к примеру, правил дорожного движения. Детям одинаково важно знать, что даже на пешеходном переходе лучше смотреть по сторонам, что стоит с большой осторожностью общаться с незнакомыми людьми, что нельзя обижать других детей, независимо от их возраста или пола, и что во "ВКонтакте" есть настройки конфиденциальности, которые позволяют делиться контентом только с теми, с кем нужно», - говорится в заявлении команды «ВКонтакте».

Во «ВКонтакте» появился раздел «Социальная ответственность» - здесь доступна информация о том, как происходят блокировка противоправных материалов с помощью гибридного метода модерации, борьба со спамом, противодействие мошенничеству и насилию на площадке. В блоке «Помощь в трудный период» пользователи смогут оперативно получить контакты экстренных служб и линии психологической помощи. Также пользователи узнают, что делать, если друг, подруга, родственник или знакомый человек озвучивает суицидальные мысли и нуждается в помощи.

Также соцсеть отчиталась об уже проделанной работе.

С начала 2018 года «ВКонтакте» было удалено более 7,9 миллиона единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 миллиона уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые такие материалы распространялись.

Отдельно за этот период удалено больше 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. Также заблокировано свыше 8,6 тысячи уникальных профилей и более 500 сообществ, где распространялась эта информация.

