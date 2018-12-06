В Москве вынесли приговор готовившим теракт боевикам ИГИЛ*

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум гражданам РФ - Магомедхабибу Гаджиеву и Нурлану Махсудову. Они обвиняются в подготовке теракта в торговом центре «Метрополис» в столице.

Террористы получили 17 и 18 лет строгого режима соответственно. Отмечается, что боевики собирались устроить взрыв 4 ноября 2017 года.

По данным следствия, Гаджиев и Махсудов были активными участниками террористической организации «Исламское государство»*.

Террористы были задержаны 30 сентября прошлого года. В частности, в местах проживания экстремистов были обнаружены и изъяты два готовых мощных самодельных взрывных устройства, два пистолета ПМ калибра девять миллиметров, а также две гранаты РГД-5, средства связи и предметы для создания бомб.

*«Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ

