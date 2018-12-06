Заработал официальный сайт губернатора Подмосковья

Шестого декабря заработал официальный ресурс губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Теперь по адресу «Воробьев.ру» жители и представители СМИ могут найти самые актуальные новости о событиях, происходящих в Московской области. О запуске сайта рассказал телеканал «360».



Ресурс будет содержать четыре основных раздела. При этом если гражданин захочет узнавать новости именно своего населенного пункта, ему не нужно будет искать название в выпадающем списке. Система автоматически определит геопозицию.

