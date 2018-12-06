В Петербурге задержан мошенник, похитивший у ветерана два миллиона рублей

Полиция Санкт-Петербурга опубликовала видео задержания преступника, похитившего у ветерана Великой Отечественной войны почти два миллиона рублей.

Ранее мужчина, представившись сотрудником несуществующей страховой компании, под предлогом продажи диагностирующего медицинского оборудования выманил у супругов-пенсионеров миллион рублей, хранившийся в сумке на антресолях. Мошенник не поленился даже самостоятельно достать сумку. Но этой добычи ему показалось мало.

На следующий день он снова посетил ветерана и выманил оставшиеся 800 тысяч под предлогом обмена «старых» денежных купюр на новые.

Столь вопиющая наглость привела к тому, что расследование преступления взял на контроль лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Мошенник, которого запечатлели камеры в подъезде и на улице, был задержан в течение суток.

