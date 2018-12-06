Путин объяснил Лукашенко особенности ценообразования на газ

Президент России Владимир Путин разъяснил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко особенности ценообразования на газ, который покупает Минск.

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге Лукашенко дал понять, что хотел бы покупать топливо по 70 долларов за 1000 кубометров, как российские регионы. Однако Путин напомнил, что Белоруссия и без того получает существенную скидку.

«Обращаю внимание, что сегодня у Белоруссии 129 долларов за 1000 кубов, в следующем году будет 127 долларов, в ФРГ - 250 долларов. Это большое преимущество для наших союзников по ЕвразЭС, хотя мы должны стремиться к полной унификации», - подчеркнул российский президент.

На это Лукашенко возразил, что главным партнером Белоруссии, «к счастью», является не ФРГ, а Россия.

«И наши основные партнеры и конкуренты - это россияне», - добавил он.

Однако на это Путин заметил, что если бы у Белоруссии «не было преимуществ, связанных с интеграцией, а формирование цен происходило бы на рыночных принципах, это было бы не 127 долларов или 129 долларов, а 200 долларов».

«Вот в чем разница», - заключил российский президент.

Ранее Путин пошутил, что российская сторона строит атомную электростанцию на территории Белоруссии «себе в ущерб».