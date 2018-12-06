Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией

Верховная рада Украины на своем заседании приняла решение не продлевать договор о дружбе с Россией, который истекает после 1 апреля 2019 года. За это решение проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее законопроект о прекращении этого договора внес в Верховную раду Петр Порошенко.

Разрыв взаимоотношений с Россией происходил поэтапно. В сентябре президент Украины прервал действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

В Москве назвали решение Киева деструктивным шагом и выразили сожаление. Сожаление, к слову, выразила и украинская оппозиция, голосовавшая против. По мнению оппозиционно настроенных украинских депутатов, прекращение действия договора о дружбе между двумя странами создает опасный правовой вакуум.

Договор о дружбе между Россией и Украиной вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

