В Киеве сообщили о наращивании военных группировок на границе с РФ

Украинский президент Петр Порошенко заявил о наращивании военных группировок Украины на границе с Россией.

Как он уточнил в своем Twitter, этот процесс является важным элементом так называемого адекватного ответа на действия агрессора.

«В рамках этого процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности», - добавил Порошенко.

Военное положение было введено в десяти областях Украины по решению местных властей, в частности в Луганской и Донецкой. Кроме того, это коснулось также и внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Военное положение было введено на 30 дней после инцидента в Черном море: тогда три корабля ВМС Украины незаконно нарушили границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России, после чего двинулись к Керченскому проливу. Они не реагировали на требования российских властей, в связи с чем были задержаны.

Ранее в Верховной раде разрешили украинским кораблям открывать огонь на поражение в Черном море.