Мощный поток смыл часть моста в Сочи: видео

Утром в четверг, 6 декабря, в селе Нижняя Шиловка Краснодарского края смыло временный мост. Это случилось в связи с обильным дождями - уровень воды в ручье Чахцуцыр резко поднялся. В связи с этим была смыта временная дорога через водоем, возведенная на период ремонтных работ на основном мосту.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как мощный поток грязной воды несется сквозь развалины - то, что осталось от временного моста.

В настоящее время в район моста уже прибыла техника с щебнем. Работы по восстановлению временной дороги начнутся после того, как уровень воды в ручье снизится. Однако для проезда автомобилей есть пока только объездной путь.

Это уже второй случай обрушения именно этого моста. Ранее он обрушивался по той же причине - из-за вышедшего из берегов ручья Чахцуцыр.