Глава МИД России обвинил Киев в безнаказанности

Грубое вмешательство Киева в дела церкви препятствует урегулированию на Украине и раскалывает общество. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на открытии заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане. Дипломат подчеркнул, что украинские власти проводят свою политику при потворстве со стороны Запада.

«Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», - сказал Лавров.

Двадцать пятого ноября три украинских корабля пересекли российскую границу и были задержаны. Провокация Киева нашла полную поддержку на Западе, самому же президенту Украины дала повод для введения военного положения.

