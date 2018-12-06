«Смысл, которого нет» - рэпер Жиган выступил за свободу слова на круглом столе в Госдуме

Российские рэперы Птаха, Рома Жиган, Бледный, а также видеоблогер Дмитрий Ларин принимают участие в круглом столе «Свобода слова в рэпе», который проходит в Госдуме.

Как рассказала председатель Молодежного парламента при Государственной думе РФ Мария Воропаева, музыканты обратились в ведомство, чтобы быть услышанными.

«Это первая подобная встреча, инициаторами которой выступили сами рэперы», - отметила она.

В то же время рэпер Жиган отметил, что в песнях часто находят смысл, которого там якобы и нет.

«Правоохранительные органы очень часто находят в песнях то, чего там нет. Эксперты, которые не занимаются музыкой, не знают, что такое творчество, находят смысл в песнях, которого там никогда не было, нет и не будет. Который даже автор не закладывал», - подчеркнул он.

Шестого декабря в российском парламенте проходит круглый стол. Его участниками стали музыканты, депутаты Государственной думы, а также представители правоохранительных органов и общественности. При этом рэперы надеются, что благодаря этой встрече им удастся получить «вразумительный ответ на происходящее вокруг исполнителей».

Ранее скандал развернулся вокруг рэпера Хаски, который собирался провести концерт в Краснодаре. Однако по стечению обстоятельств мероприятие не состоялось. Рэпер решил выступить на улице, но был задержан полицейскими. Ситуация стала резонансной в среде деятелей культуры, после чего многие исполнители решили поддержать Хаски.