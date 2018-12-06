Захарова порекомендовала главе ВМФ Украины уйти в отставку

Официальный представитель МИД Мария Захарова порекомендовала главе ВМС уйти в отставку, вместо того чтобы садиться в российскую тюрьму. Адмирал Игорь Воронченко предложил обменять себя на 24 украинских моряка, которых задержала ФСБ России. На трех кораблях ВМФ Украины они попытались незаконно пересечь границу РФ.

Заявление с таким предложением Воронченко сделал сегодня.

«Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех», - написала официальный представитель МИДа сегодня в Facebook.

Она порекомендовала высокопоставленному военному уйти в отставку.

«Этого будет вполне достаточно», - прокомментировала Захарова.

Украинские корабли нарушили госграницу России 25 ноября. Несколько часов они отказывались выполнять законные требования пограслужбы и создавали угрозу другим судам, опасно маневрируя возле них. Двадцать четыре моряка задержаны, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.