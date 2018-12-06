Рогозин назначен спецпредставителем президента

Подписан указ о назначении Дмитрия Рогозина на должность спецпредставителя президента России по международному сотрудничеству в космосе.

«Назначить генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса», - говорится в указе.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу с момента опубликования.

Дмитрий Рогозин назначен генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года.

