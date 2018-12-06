ГИБДД предложила перенести введение новых номеров

Госавтоинспекция России обратилась в Росстандарт с предложением перенести введение автомобильных номеров нового стандарта с 1 января на 4 августа. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как говорится в сообщении, перенос сроков направлен на исключение необоснованных расходов федерального бюджета. Согласно российскому законодательству и системе госзакупок все, что необходимо регистрационным отделам ГИБДД, на несколько месяцев вперед закупает Центр специального назначения (ЦНС). Однако он не имеет права закупать у компаний госномера, которые выполнены по еще не вступившему в силу ГОСТу. Сейчас в России продолжает действовать ГОСТ 1993 года на номерные знаки.

И вместе с тем 4 августа вступит в силу новый закон регистрации транспортных средств, согласно которому, например, автомобилю лишь присваивается госномер, а жестяные таблички с номерами будет заказывать уже сам автовладелец - стоимость одного номерного знака сейчас колеблется от 500 до 700 рублей.

Как подчеркнули в МВД, в настоящее время предложение ГИБДД находится на рассмотрении.

