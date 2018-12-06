Рада разрешила украинским кораблям открывать огонь на поражение в Черном море

В Верховной раде одобрили законопроект «О прилегающей зоне Украине» - за него проголосовали 244 депутата. Речь идет о расширении морской зоны страны в Черном море сразу на 12 миль. Кроме того, морские пограничники ВМС Украины получили разрешение открывать огонь без предупреждения, если существует угроза нападения на их корабли.

Как уточняет «Обозреватель», согласно документу корабли и катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины теперь могут применять оружие на поражение во время так называемого вторжения или нападения вооруженных военных групп и преступных группировок.

Согласно другому пункту законопроекта теперь прилегающей зоной Украины должен стать пояс открытого моря, внешняя граница которого располагается на расстоянии не более 24 морских миль, при том что территориальные воды страны составляют лишь 12 миль.

Ранее сообщалось, что все корабли и катера погранслужбы Украины были приведены в боевую готовность. Причиной тому - инцидент в Черном море, а также введение Киевом военного положения.