Ведущий «Звезды» попробовал червей в джунглях Лаоса

Выживание в джунглях - сложнейшая задача, а для неподготовленного человека практически невыполнимая. Несмотря на то что леса полны живности и растений, употреблять в пищу можно далеко не все, причем зачастую это связано с риском для жизни.

Личинки из бамбукового ствола спецназовцы употребляют сырыми. Они достаточно питательные и имеют нейтральный вкус. В случаях, когда это возможно, их жарят на огне.

Также лаосский спецназ употребляет в пищу птиц, белок, крыс, змей и других лесных обитателей. Всю эту живность военнослужащие ловят с помощью силков и капканов, созданных из подручных средств.

Главная цель тренировок - отработка навыков скрытного перемещения в джунглях и автономного выживания в них.

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