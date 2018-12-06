Климкин перепутал вице-президента Еврокомиссии с чешским министром

Глава МИД Украины Павел Климкин перепутал своего чешского коллегу Томаша Петршичека с вице-президентом Еврокомиссии словаком Марошем Шефчовичем.

В Twitter украинский министр разместил фото, на котором он жмет руку Петршичеку в Брюсселе. При этом чешского дипломата он назвал Марошем Шефчовичем.

В комментариях под публикацией пользователи социальной сети начали сразу указывать на ошибку. Твит более 20 минут оставался в профиле главы МИД, однако затем был удален.

Ранее сообщалось, что украинское СМИ «Эспресо» присвоило президенту России Владимиру Путину необычный статус и назвало его «главой Украины». Опечатка была допущена в новости о результатах саммита РФ - США.