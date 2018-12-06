Путин заявил о необходимости экономической независимости стран - членов ЕАЭС

Президент России Владимир Путин обратился к лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с предложением создать общую расчетную инфраструктуру. При этом глава российского государства предложил использовать современные технологии.

«Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета», - уверен Путин.

Президент России напомнил о важности укрепления координации между государствами - членами союза в проведении валютно-финансовой, денежной и кредитной политики. Все это, по мнению российского лидера, станет большим шагом навстречу созданию общего финансового пространства.

«Российская сторона также предлагает включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры», - добавил президент РФ.

К нынешнему заседанию стран - членов ЕАЭС Россия подготовила проект декларации об углублении интеграционных процессов. Ее реализация, по словам российского президента, приведет к повышению благосостояния и улучшению качества жизни людей.

Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости создания общего рынка нефтепродуктов на территории ЕАЭС, что позволит увеличить ВВП стран - участниц союза на девять миллиардов долларов.

